Intel теряет персонал

В Сети стали ходить слухи, что компания Intel скоро начнёт терять людей, и вот этот процесс начался. Крис Хук и Хизер Леннон, бывшие сотрудники маркетингового отдела Radeon Technologies Group, покинули Intel.

Последние годы компания Intel переманила на свою сторону много руководителей из подразделения RTG компании AMD. Однако теперь начался обратный процесс, и некоторые руководители решили покинуть компанию. Очевидно, что Intel находится под огромным прессингом AMD, компания теряет рынок как в пользовательском сегменте, так и в HEDT .

Intel

Многие аналитики ожидают, что в ближайшее время Intel сократит от 5 до 10 тысяч человек, и уход Хука и Леннона может быть лишь первыми сигналами начала этого процесса.

Даже если это не так, факт потери компанией Intel двух мощных маркетологов, специализирующихся именно на этом сегменте рынка, за несколько месяцев до выпуска своих видеокарт Xe, не сулит ничего хорошего.