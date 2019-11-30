Huawei представила «убийцу» iPad Pro

Компания Huawei представила новый планшет премиального уровня, который будет конкурировать с Apple iPad Pro.

Планшет MatePad Pro основан на процессоре Kirin 990. Он имеет экран AMOLED диагональю 10,8” и разрешением 2560x1600. Таким образом, плотность экрана равна 280 точек на дюйм. Габариты устройства составляют 246x159x7,2 мм, а ширина рамок дисплея равна лишь 4,9 мм, что обеспечивает 90% соотношение экрана к корпусу. Экран имеет гамму DCI-P3 и пиковую яркость 540 кд/м2. В левом углу имеется отверстие для камеры разрешением 8 Мпикс.

Планшет Huawei MatePad Pro

В основе планшета лежит процессор Kirin 990 с двумя ядрами A76 частотой 2,09 ГГц и четырьмя ядрами A5 частотой 1,86 ГГц. Объём ОЗУ составляет 6 ГБ или 8 ГБ, а накопителя — 128 ГБ или 256 ГБ.

На задней панели расположена камера разрешением 13 Мпикс., имеются 4 динамика в каждом углу устройства и массив из 5 микрофонов. Автономная работа в течение 11 часов обеспечивается аккумулятором ёмкостью 7250 мА×ч. Для связи с внешним миром предусмотрен порт USB 3.1 Type-C, двухдиапазонный WiFi 802.11ac и Bluetooth 5.1.

Планшет Huawei MatePad Pro

В комплекте к планшету предлагается магнитная клавиатура массой 260 г с ходом клавиш 1,3 мм и стилус M-Pencil с задержкой 20 мс и 4096 уровнями нажатия.

Планшет MatePad Pro пока запланирован к продаже только в Китае по эквивалентной цене от 470 до 540 долларов США.