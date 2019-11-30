Codemasters приобретает Slightly Mad Studios

Известный разработчики и издатель игр-автосимуляторов заключил соглашение о приобретении Slightly Mad Studios, создателя серии Project Cars, за 30 миллионов долларов.

По результатам сделки все наработки Slightly Mad Studios перейдут к Codemasters, которая уже выпускает такие серии игр как DIRT, GRID и Formula 1. Весь персонал Slightly Mad Studio, насчитывающий 150 человек, переходит на работу в Codemasters.

Project Cars 2

Что касается оплаты, то 25 миллионов долларов Slightly Mad Studios получит деньгами, а ещё 5 миллионов — акциями Codemasters. Однако сумма может увеличиться, если Slightly Mad сумеет показать высокие годовые финансовые результаты.

Теперь, Codemasters стала бесспорным лидером в области гоночных игр, ведь Slightly Mad Studios занималась разработкой трёх новых проектов, в числе которых мобильная игра Project Cars Go, игра, основанная на неком голливудском франчайзе (скорее всего «Форсаж»), и третья часть собственного франчайза Project Cars 3.