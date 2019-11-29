TechPowerUp обновляет утилиту NVCleanstall

Сайт TechPowerUp представил новую утилиту NVCleanstall, предназначенную для конфигурации установки драйверов видеокарты NVIDIA.

Новая легковесная утилита предоставляет пользователям отличное управление процессом установки драйвера видеокарты NVIDIA GeForce. Она позволяет более детально выбирать из списка устанавливаемые компоненты, чем это можно сделать с помощью установщика от NVIDIA. К примеру, можно предотвратить инсталляцию ненужных компонентов, таких как телеметрия.

NVCleanstall

Новая версия утилиты, 1.2.0, была улучшена в трёх ключевых моментах.

Во-первых, страница выбора версии драйвера грузится быстрее и потребляет на 95% меньше трафика.

Во-вторых, NVCleanstall v1.2.0 теперь может периодически проверять обновления драйвера. По умолчанию эта функция выключена, однако у пользователей есть возможность установить интервал автоматической проверки обновлений. При этом утилита не находится в оперативной памяти и не потребляет ресурсы.

И в-третьих, была добавлена функция проверки обновлений самой утилиты NVCleanstall.

Загрузить утилиту NVCleanstall.