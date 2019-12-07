Процессоры AMD Ryzen Embedded V1000 продвигаются в мини ПК

Компания AMD объявила о своём желании создать новую «открытую экосистему» для OEM-производителей миникомпьютеров, построенную на системах-на-чипе Ryzen Embedded V1000 и R1000.

Система-на-чипе Ryzen Embedded V1000 предлагает 14 нм вычислительный модуль архитектуры Zen и графику Vega. Всего предлагается 4 модели процессоров в серии. Топовой из них является Ryzen Embedded V1807B с 4 ядрами Zen частотой от 3,35 ГГц до 3,8 ГГц и графикой Radeon RX Vega 11.

Процессор AMD Ryzen Embedded

Первыми производителями новых миникомпьютеров станут ASRock Industrial, EEPD, OnLogic и Simply NUC. Они будут создавать машины, способные обеспечить максимальную производительность для «промышленного, медийного, коммуникационного и корпоративного рынков».

Миникомпьютер OnLogic ML100G-40

Миникомпьютер ASRock 4X4 BOX-R1000V

Такие компьютеры могут без проблем обслуживать дисплеи разрешением 4K и выполнять ряд действий с 3D графикой, благодаря ускорителю Vega.