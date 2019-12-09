3DMark получил поддержку Variable-Rate Shading (VRS) Tier 2

UL Benchmarks выпустил обновление набора тестовых утилит 3DMark за номером 2.11.6846, в котором появился тест переменного уровня шейдирования второго типа.

Новый тест стал более гибким. Он позволяет выбирать различные уровни шейдирования при отрисовке, в то время как в Tier 1 может быть установлен единственный уровень шейдирования для каждого запроса отрисовки. Так, более низкие уровни шейдирования могут быть применены к участкам, где уровень детализации низок или незначителен, как, например, на затенённых участках.

3DMark

Внизу представлены два изображения, которые демонстрируют принцип работы технологии. Как видно, между картинками с включенным и выключенным VRS разницы почти нет.

Обновлённый тест также предлагает интерактивный режим. В нём можно вносить изменения в уровень шейдирования на лету, и смотреть, как это влияет на производительность.

Кадр до применения VRS

Кроме VRS новая версия также предлагает исправление проблемы синхронизации мониторинга аппаратных данных, а также решение надоедливой проблемы вылета теста перед отображением результатов.

Кадр после применения VRS

Технология VRS Tier 2 поддерживается только видеокартами NVIDIA Turing, в то время как Tier 1 можно также опробовать на встроенной в процессоры Intel Ice Lake графике.

Обновление бенчмарка доступно бесплатно для 3DMark Advanced Edition и Professional Edition. Технология VRS работает в Windows 10 version 1903 и новее.