Intel патентует конструкцию игрового контроллера

Компания Intel широко известна своими процессорами и модулями связи, она ориентируется в первую очередь на корпоративных пользователей и мало участвует в игровом рынке, однако недавно опубликованные патент говорит о расширении интереса компании.

В Сети был опубликован дизайн нового игрового контроллера от компании Intel. Он похож на контроллер от Switch Pro, и кроме кнопок и аналоговых джойстиков имеет также трекпад. Патент был подан ещё год назад, и только в конце ноября был опубликован.

Патент игрового контроллера Intel

Зачем Intel нужен игровой контроллер, официально не сообщается. Но по слухам, компания хочет запрыгнуть в уходящий поезд онлайн-вещания игр. Этот патент был изначально подан в Китае. Ранее Intel сообщала, примет участие в новом китайском стриминговом проекте, совместном с Tencent. И вполне возможно, что именно для нового игрового сервиса и создан этот контроллер.

Стриминг видеоигр сейчас находятся на подъёме. Так, в этом бизнесе участвуют Microsoft с Project xCloud, Sony с PlayStation Now, NVIDIA с GeForce Now и Google Stadia. Кроме того, Amazon также работает над созданием своего стримингового сервиса.