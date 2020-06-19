Не устанавливайте эту картинку на рабочий стол Android

Невинный пейзаж стал проблемой для пользователей Android, которые установили его в качестве обоев рабочего стола.

Картинка, предоставленная пользователем Twitter @UniverseIce, приводит к программному «окирпичиванию» телефона. Дело в том, что оригинальный файл изображения содержит неправильно закодированный цветовой профиль, который не могут распознать некоторые телефоны с Android.

Та самая картинка, приводящая к зависанию

При установке картинки в качестве обоев, операционная система зависает, приводя к программной блокировке телефона. Конечно, пользователь может попробовать удалить настройки в безопасном режиме, но скорее всего, придётся делать сброс до заводских настроек.

Отредактированные копии, где изменены или удалены метаданные, не оказывают какого-либо негативного воздействия на телефоны.

К телефонам, которые получили эффект зацикливания загрузки, относятся устройства Samsung and Google Pixel.

Примечательно, что эта ошибка не нова. Проблема была поднята ещё в 2018 году через трекер проблем Android. Там эта проблема значится как «не исправлена», поскольку её не удалось повторить.