Xiaomi выпускает 165-герцовый игровой монитор

Компания Xiaomi расширила список своих мониторов, добавив в него отличную игровую модель.

Мониторы этой китайской компании известных хорошими характеристиками и низкой ценой. Новая модель Mi Gaming Display не стала исключением.

Монитор Xiaomi Mi Gaming Display

Этот монитор построен на IPS -матрице диагональю 27”, которая имеет разрешение 1440p и обеспечивает частоту кадров до 165 Гц. Естественно, поддерживается адаптивная синхронизация Adaptive-Sync. Также дисплей имеет малое время отклика, 4 мс при переходе от серого к серому и 1 мс при кинематографическом эффекте.

Монитор Xiaomi Mi Gaming Display

Поскольку речь идёт о 8-битной матрице типа IPS , то монитор может обеспечить углы обзора в 178°, 100% покрытие sRGB и 95% DCI-P3. Также монитор может похвастать максимальной яркостью в 400 кд/м2 и сертификацией DisplayHDR 400.

Спецификации монитора Xiaomi Mi Gaming Display

Из интерфейсов Mi Gaming Display предлагает 3 порта USB 3.0, и по одному HDMI , DisplayPort и 3,5 мм выход на наушники.

Дисплей Mi Gaming Display уже поступил в продажу, но пока лишь в Китае, по цене 2200 юаней, что примерно равно 310 долларам США.