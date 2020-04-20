Aaeon предлагает мощный компьютер формата RasPi

Тайваньский производитель компактных и индустриальных компьютеров Aaeon, связанный с Asus, выпустил новый одноплатный компьютер формата Pico-ITX, который основан на процессорах Intel Core U 8-го поколения.

Машина Aaeon Pico-WHU4 будет предлагаться к приобретению с различными процессорами семейства Whiskey Lake и памятью объёмом до 16 ГБ. Она позиционируется как лучшее решение для систем ИИ и Edge, применяемых в широком спектре направлений, от средств безопасности городов до продаж. Будучи промышленным решением, он может функционировать в диапазоне от 0°C до 60° C.

Презентация Aaeon Pico-WHU4

Формат Pico-ITX означает габариты платы равные 100×72 мм. Несмотря на то, что платформа анонсирована с разными процессорами Whiskey Lake, пока предлагается лишь версия с i5. Характеристики этой машины таковы:

Форм фактор: Pico-ITX.

CPU : i5-8365UE (4C, 1,6 ГГц, до 4,1 ГГц).

: i5-8365UE (4C, 1,6 ГГц, до 4,1 ГГц). Память: DDR4 2400 МГц SODIMM x 1.

Требования к питанию: +12 В AT/ ATX .

. Система охлаждения: Радиатор, кулер приобретается опционально.

Габариты: 100×72 мм.

Видеовыходы: 2хHDMI 1.4b до 3840×2160 пикс.

Накопитель: mini-PCIe(полноценный) x 1 ( PCIe[x1]x1, USB 3.2 Gen 1/2.0, SATA ), SATA 6.0Gb/s x 1, (питание 5 В).

3.2 Gen 1/2.0, ), 6.0Gb/s x 1, (питание 5 В). Сеть: Realtek 8111G*2 10/100/1000 Мб/с.

Порты USB : USB 3.2 Gen 2 x 2 (сзади), USB 2.0 x 2 Pin хедер.

: 3.2 Gen 2 x 2 (сзади), 2.0 x 2 Pin хедер. Последовательные порты: RS-232/422/485 x 2.

Слоты расширения: M.2 2230 E key x 1 (для WIFI/BT, PCIe/ USB только сигнал), SMBUS/I2C/LPC/eSPI x 1.

Вид на Aaeon Pico-WHU4 в двух проекциях

В отличие от Raspberry Pi, который создавался как не очень быстрый учебно-развлекательный компьютер за доступную цену, Pico-WHU4 создан для коммерческого использования и предлагает весьма неплохую производительность, а потому и цена на него соответствующая — 783 доллара США за версию с Core i5.