Huawei разрабатывает собственный GPU
Компания Huawei объявила о разработке собственного дискретного графического ускорителя для рынка HPC и серверов.
Для этого китайский технологический гигант открыл в родной стране подразделение Cloud and AI Business Group, которое и будет сражаться с NVIDIA, AMD, а позднее и с Intel за рынок коммерческих ускорителей. Компания планирует выпустить свой первый ускоритель графики уже в конце 2020 года, и, возможно, через несколько лет мы увидим и игровые решения.
База разработки GPU находится Южной Корее, где китайский гигант ищет себе специалистов из числа бывших работников NVIDIA.
Первый релиз GPU от Huawei будет предназначен для корпоративного рынка HPC, на котором сейчас доминирует NVIDIA. Насколько успешен будет этот проект — покажет время.