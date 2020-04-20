Huawei разрабатывает собственный GPU

Компания Huawei объявила о разработке собственного дискретного графического ускорителя для рынка HPC и серверов.

Для этого китайский технологический гигант открыл в родной стране подразделение Cloud and AI Business Group, которое и будет сражаться с NVIDIA, AMD, а позднее и с Intel за рынок коммерческих ускорителей. Компания планирует выпустить свой первый ускоритель графики уже в конце 2020 года, и, возможно, через несколько лет мы увидим и игровые решения.

Графический процессор от Huawei

База разработки GPU находится Южной Корее, где китайский гигант ищет себе специалистов из числа бывших работников NVIDIA.