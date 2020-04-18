Google может проектировать собственный процессор для Pixel и Chromebook

Компания Google может работать над собственными процессорами, которые будут использоваться в устройствах серий Pixel и Chromebook.

Этот шаг позволит компании более тесно соперничать с Apple, которая использует процессоры заказной конструкции в своих устройствах уже 10 лет.

Процессоры Apple серии A в общем случае работают быстрее решений Qualcomm. Если эти слухи правдивы, то создание Google собственных быстрых и эффективных процессоров может нанести удар по Qualcomm, которая поставляет SoC огромному числу заказчиков.

Google Pixel 4

Процессор, создаваемый Google, имеет кодовое имя Whitechapel, и он разрабатывается при поддержке Samsung. Он создаётся для производства по 5 нм нормам. Чип будет содержать 8 ядер ARM и специальные блоки, оптимизированные для технологий машинного обучения Google. Сообщается, что у компании уже есть первые работоспособные версии процессоров, однако до финального релиза нужно провести некоторые оптимизации.