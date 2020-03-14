ZX Spectrum возрождается

Три года назад на Kickstarter открылась кампания по сбору средств на воссоздание и обновление некогда культового компьютера ZX Spectrum, полностью совместимого с оригиналом.

И вот теперь первые «спекки» стали доступны. При работе над проектом были проведены множественные доработки аппаратной части. Внешним видом компьютера занимался дизайнер оригиала Рик Дикинсон.

Эта машина должна была выйти ещё в 2018 году, но, как известно, обещанного ждут три года, а потому первый компьютер был отправлен заказчикам 6 февраля 2020 года.

ZX Spectrum Next

Компьютер ZX Spectrum Next содержит впаянный процессор Z80, 1 МБ оперативной памяти с возможностью расширения до 2 МБ, аппаратные спрайты, 256-цветный вывод, видеовыходы RGB / VGA / HDMI и три аудиочипа AY-3-8912. В качестве платы расширения может быть добавлен Raspberry Pi Zero.

Компьютер может эмулировать любой из оригинальных вариантов Spectrum, а также содержит дополнения, созданные комьюнити за долгие годы, такие как загрузка игр с карт SD, улучшенный процессор и больше памяти, улучшенная графика.