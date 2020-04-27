BenQ анонсирует монитор Zowie XL2546S с DyAc+

Компания BenQ создала новый монитор, предназначенный для профессиональных игроков-киберспортсменов.

Модель XL2546S очень похожа на прошлую Zowie XL2546, однако новая получила поддержку технологию DyAc+ (Dynamic Accuracy Plus), которая повышает чёткость быстро движущихся объектов.

Монитор BenQ Zowie XL2546S. Вид спереди
Монитор BenQ Zowie XL2546S. Вид спереди

Монитор BenQ Zowie XL2546S построен на базе 24,5” панели типа TN. Он имеет разрешение 1080p и может менять частоту кадров в диапазоне от 48 Гц до 240 Гц по технологии Adaptive-sync, что означает поддержку фирменных технологий адаптированной частоты кадров от AMD и NVIDIA.

Также монитор может похвастать временем отклика от серого к серому в 0,5 мс. Используемая 8-битная панель обеспечивает контрастность 1000:1, яркость 320 кд/м2 и углы обзора в 170/160°.

Монитор BenQ Zowie XL2546S. Вид сзади
Монитор BenQ Zowie XL2546S. Вид сзади

Каждая сторона монитора имеет съёмную защиту, которая предотвращает засвечивание экрана, а также прикрывает его от нежелательных взглядов. Даже рамка монитора «специально разработана» для устранения бликов от внешних источников света.

Монитор имеет ряд различных технологий, облегчающих видимость во время игр. В дополнение к DyAc+ он предлагает эквалайзер чёрного Black eQualizer, улучшающий видимость в тёмном окружении, и Color Vibrance, для точной настройки цветовых переходов.

Подставка позволяет настраивать положение дисплея во всех плоскостях, включая регулировку высоты.

О цене и доступности Zowie XL2546S пока информации нет.