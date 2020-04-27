BenQ анонсирует монитор Zowie XL2546S с DyAc+

Компания BenQ создала новый монитор, предназначенный для профессиональных игроков-киберспортсменов.

Модель XL2546S очень похожа на прошлую Zowie XL2546, однако новая получила поддержку технологию DyAc+ (Dynamic Accuracy Plus), которая повышает чёткость быстро движущихся объектов.

Монитор BenQ Zowie XL2546S. Вид спереди

Монитор BenQ Zowie XL2546S построен на базе 24,5” панели типа TN. Он имеет разрешение 1080p и может менять частоту кадров в диапазоне от 48 Гц до 240 Гц по технологии Adaptive-sync, что означает поддержку фирменных технологий адаптированной частоты кадров от AMD и NVIDIA.

Также монитор может похвастать временем отклика от серого к серому в 0,5 мс. Используемая 8-битная панель обеспечивает контрастность 1000:1, яркость 320 кд/м2 и углы обзора в 170/160°.

Монитор BenQ Zowie XL2546S. Вид сзади

Каждая сторона монитора имеет съёмную защиту, которая предотвращает засвечивание экрана, а также прикрывает его от нежелательных взглядов. Даже рамка монитора «специально разработана» для устранения бликов от внешних источников света.

Монитор имеет ряд различных технологий, облегчающих видимость во время игр. В дополнение к DyAc+ он предлагает эквалайзер чёрного Black eQualizer, улучшающий видимость в тёмном окружении, и Color Vibrance, для точной настройки цветовых переходов.

Подставка позволяет настраивать положение дисплея во всех плоскостях, включая регулировку высоты.

О цене и доступности Zowie XL2546S пока информации нет.