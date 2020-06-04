Zotac выпускает портативный компьютер VR GO 3.0

Компания Zotac с радостью представила последнее пополнение в семействе решений для виртуальной реальности — портативный компьютер VR GO 3.0.

Компьютер создан для ношения в рюкзаке. Он основан на процессоре Core i7 9-го поколения, видеокарте NVIDIA GeForce RTX 2070, имеет 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и подсветку SPECTRA 2.0 RGB .

Компьютер Zotac VR GO 3.0

По сравнению с прошлым поколением, производительность этой модели выросла на 25%, в первую очередь благодаря использованию видеокарты серии RTX .

Компьютер разработан для удобного ношения в рюкзаке, что позволяет использовать шлемы виртуальной реальности без дополнительных проводов, давая ощущение полной свободы. Если вы думаете, что срок автономной работы станет проблемой для наслаждения виртуальной реальностью, то это не так. Аккумулятора хватит на час автономной работы в VR, чего вполне достаточно.

Комплект поставки компьютера Zotac VR GO 3.0

В общем, представленная Zotac машина выглядит и работает отлично. Единственным недостатком является цена, которая составляет примерно 2700 долларов США.