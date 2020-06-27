Zoom предложит сквозное шифрование видеозвонков

Компания Zoom Video Communications планирует внедрить для своих платных и бесплатных пользователей сквозное шифрование видеозвонков.

Тестирование новой функции начнётся в июле. Компания, чей бизнес невероятно вырос за время коронавирусного карантина, пытается привлечь к себе всё больше клиентов, работающих из дома, превратив свой сервис в глобальное средство телеконференций для бизнес-ориентированных пользователей.

Конференция в Zoom

Компания долгое время находится под шквалом критики из-за низкого уровня безопасности, в частности, отсутствия сквозного шифрования.

После того, как несколько предприятий запретили использовать Zoom, калифорнийской компании пришлось нанять директора по безопасности, который и начал вносить изменения в работу сервиса.