Zoom не имеет сквозного шифрования

Сейчас конференц-сервис Zoom обладает невероятной популярностью. Его используют все, от школьников, вынужденных учиться онлайн, до офисных работников и руководителей, которым нужно проводить совещания или выполнять совместную работу. Сайт сервиса декларирует сквозное шифрование, однако это не совсем так.

Издание Intercept задало представителю Zoom вопрос о том, действительно ли видеоконференции, проводимые на платформе, имеют сквозное шифрование. На что получило ответ: «В настоящее время нет возможности обеспечить сквозное шифрование для видеовстреч в Zoom».

Платформа использует шифрование TLS, такое же, как и сайты с HTTPS. Это значит, что данные, пересылаемые между серверами Zoom и пользователями зашифрованы, как в Gmail или Facebook. Однако сквозное шифрование предполагает полное шифрование контента между пользователями, без возможности стороннего доступа, как в WhatsApp и Telegram. И Zoom не предлагает такой уровень безопасности, вводя пользователей в заблуждение.

Zoom

Компания же отрицает, что обманывает своих клиентов: «Когда мы используем фразу „сквозное“ в наших текстах, это относится к шифрованию соединения от одной конечной точки Zoom, до другой конечной точки Zoom… контент не дешифруется по мере его передачи в облаке Zoom».

В то же время текстовый чат, проводимый в ходе встречи, поддерживает сквозное шифрование, и по словам компании, у неё нет ключей для расшифровки этих сообщений.

В компании отметили, что они собирают лишь данные, необходимые для улучшения работы сервиса, включая IP-адреса, информацию об ОС и устройств, без возможности доступа сотрудников к самому содержимому онлайн встреч. Возможно, у Zoom есть возможность просмотреть конференции по требованию правоохранительных органов, однако этот вопрос компания проигнорировала.

Так что, если ваши дети используют Zoom для учёбы, то в этом никаких проблем нет, однако секреты корпораций в таком режиме явно обсуждать не стоит.

Реагируя на эти недоработки, а также выявленные уязвимости в платформе, инженеры решили прекратить обновлять функционал Zoom, а сосредоточились на поиске и исправлении проблем с безопасностью.