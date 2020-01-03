Zhaoxin может догнать Intel и AMD через два года

То, что Китай тратит миллиарды на технологическую независимость, ни для кого не секрет. В стране уже есть собственные производители памяти NAND и DRAM, а сейчас государство активно спонсирует разработку процессоров.

Ведущий китайский производитель CPU с архитектурой x86 — Zhaoxin. Эта компания является совместным предприятием муниципального правительства Шанхая и VIA Technologiues. Прошлым летом фирма выпустила свой процессор по 16 нм технологии.

Этот процессор при частоте 3 ГГц обладает довольно посредственной внутренней производительностью, а потому заметно отстаёт от лидеров рынка. Однако уже через пару лет ситуация может измениться.

Дорожная карта процессоров Zhaoxin

В 2021 году Zhaoxin будет способна поднять частоту процессора до 3,5—4,0 ГГц. Это позволит ей заметно увеличить производительность, а изменения архитектуры и переход на производство по 7 нм и 5 нм максимально приблизят к конкурентам.