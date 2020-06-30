Zadak анонсирует SSD Spark RGB
Компания Zadak представила новый модельный ряд твердотельных накопителей Spark, которые характеризуются алюминиевым радиатором и светодиодной подсветкой.
Устройство Spark RGBSSD — это первое решение компании для сокета M.2 PCIe. Оно предназначено для энтузиастов ПК и работает по шине PCIe 3.0.
Накопитель обладает вполне приемлемой скоростью последовательного чтения и записи на уровне 3200 МБ/с и 3000 МБ/с соответственно. Устройства предлагаются в объёме 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.
Алюминиевый радиатор используется для предотвращения преждевременного выхода накопителя из строя, позволяя «тепловое рассеяние до 35%». Светодиодная подсветка окружает радиатор, а управление осуществляется популярными средствами Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome Sync и Gigabyte RGB Fusion 2.0.
Накопитель Zadak Spark RGB M.2 PCIe SSD запланирован к выпуску на конец июля по цене от 120 до 390 долларов США. Гарантия составляет 5 лет.