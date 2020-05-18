В Китае выпустили материнскую плату с GeForce GTX 1050 Ti

Производитель материнских плат Zeal-All представил новое необычное решение — материнскую плату с сокетом LGA1151 и интегрированной графической системой GeForce GTX 1050 Ti.

О компании Zeal-All вряд ли кто-то слышал. Тем не менее, её материнская плата ZA-SK1050 весьма необычна. Она основана на чипсете Intel B150, а потому поддерживает устаревшие процессоры Intel Core 6-го и 7-го поколений (Skylake и Kaby Lake). Плата имеет небольшие размеры 235×198 мм и предназначена для промышленного применения, в частности, для обработки алгоритмов ИИ.

Материнская плата Zeal-All ZA-SK1050 со встроенной видеокартой GTX 1050 Ti

На плате нет ни одного сокета расширения, зато есть выход HDMI , порт Ethernet, 4 порта USB 3.0 и аудиовыход. Питается платформа через разъём DC_IN 19VC.

Что касается оснащения, то плата позволяет установить две планки памяти DDR4-2133 объёмом до 32 ГБ. Видеокарта оснащается 4 ГБ собственной видеопамяти. Есть 4 порта SATA для подключения накопителей.

О цене на Zeal-All ZA-SK1050 ничего не известно.