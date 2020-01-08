XSS-атаки стали самыми популярными в 2019 году

По данным исследования PreciseSecurity.com, кибератакам в прошедшем году подверглись 75% больших компаний в Европе и Северной Америке. При этом почти 40% всех кибератак были проведены с использованием кросс-сайтовых скриптов.

Атаки типа кросс-сайтовых скриптов, или XSS, относят к типу инъекционных, при которых вредоносный код внедряется на сайт.

Большинство XSS-атак выполняются с использованием веб-приложений, которые отправляют вредоносный код, в основном в виде скриптов, исполняемых на стороне браузера у конечного пользователя. Статистика демонстрирует, что SQL-инъекции являются вторым типом атак по распространённости, а за ним следует фаззинг.

Интересны и цели хакеров, выполняющих взлом. Так, примерно 60% из них занимались взломом в качестве испытания сил и для изучения самой возможности взлома. 40% хакеров атаковали просто свои любимые компании, а 36% из них хотели проверить реакцию команды безопасности.