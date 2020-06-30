XPG выпустила премиальную мышь Primer

Игровой бренд XPG компании ADATA презентовал новую игровую мышь премиального уровня — Primer.

Манипулятор является продуктом для киберспортсменов и энтузиастов. Он основан на оптическом сенсоре Pixart PMW3360 разрешением 12000 точек на дюйм и имеет привлекательную светодиодную подсветку с эффектом радужного перелива.

Мышь XPG Primer

Мышь обеспечивает превосходный баланс точности и качества. Эргономичный дизайн корпуса гарантирует комфорт в ходе игровых сессий. Корпус изготовлен из материала под названием Double-Shot PBT, мягкого на ощупь и лёгкого в уходе. Боковые поверхности текстурированы, чтобы создать надёжный захват устройства в ходе горячих баталий. Кабель мыши с оплёткой также облегчит пользование устройством. Общая масса мыши составляет 98 грамм, и она прекрасно сбалансирована для точного трекинга.

В качестве переключателей использована продукция OMRON, которая обеспечивает 20 миллионов нажатий.