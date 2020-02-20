Xiaomi выпускает роутер Wi-Fi 6 за 85 долларов

Компания Xiaomi, широко известная своими смартфонами, решила усилить своё присутствие на рынке бытовой сетевой инфраструктуры, подготовив роутер стандарта Wi-FI 6 за очень демократичную цену.

Новый маршрутизатор AX3600 работает по стандарту Wi-Fi 802.11ax. Он основан на процессоре IPQ8071A от Qualcomm, который имеет 4 ядра A53 частотой 1 ГГц. Также на борту имеется 512 МБ оперативной памяти.

Роутер Xiaomi AX3600

Для обеспечения связи на устройство имеет 7 антенн. Две для частоты 2,4 ГГц, и 4 — для 5 ГГц спектра. Одна антенна эксклюзивна для устройств IoT . Роутер обеспечивает скорость передачи данных до 574 Мб/с в полосе 2,4 ГГц и до 2402 Мб/с в 5 ГГц спектре. Кроме того, имеется три порта Gigabit Ethernet. Беспроводные технологии обеспечены поддержкой OFDMA и MU-MIMO 8×8.

Цена на маршрутизатор Xiaomi AX3600 составляет 600 юаней, или 85 долларов США. Будет ли он поставляться на мировой рынок, пока не известно, но наверняка его можно будет купить на крупных международных интернет-площадках.