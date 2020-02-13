Intel Xe будет иметь мощность до 500 Вт
Компания Intel продолжает работу на графическом процессором Xe, и согласно новым слухам, он будет иметь плиточную архитектуру, которая и будет формировать различную производительность.
В Сеть утекла таблица с некоторыми характеристиками разных GPU от Intel. Младшая карта, DG1, будет иметь 96 исполнительных блоков и 768 ядер и энергопотребление до 75 Вт. Однако это графика начального уровня. Более производительная версия должна иметь 128 исполнительных блоков, 1024 ядра и до 150 Вт тепловыделения. Такой GPU, расположенный на одной плитке, нацелен на средний уровень производительности.
Двухплиточный GPU получит те же 128 EU, но на каждую плитку. Это значит, что всего ускоритель получит 256 EU и 2048 ядер, а тепловыделение будет на уровне 300 Вт. Это будет хай-энд карта, которая появится в 2021 году.
Также компания планирует выпустить чип Arctic Sound на 4 плитках. Он получит 512 EU, 4096 ядер тепловыделение в 400—500 Вт. Такой ускоритель будет предназначен для ЦОД, а не для геймеров.
Ожидается, что двухплиточная версия будет противостоять Big Navi от AMD и GeForce RTX 2080 Ti от NVIDIA. Однако уже в этом году NVIDIA выпустит 3000-ю серию видеокарт на базе Ampere, и вполне вероятно, Intel не дотянется до них по производительности. В любом случае, пока это спекуляции.