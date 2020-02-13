Intel Xe будет иметь мощность до 500 Вт

Компания Intel продолжает работу на графическом процессором Xe, и согласно новым слухам, он будет иметь плиточную архитектуру, которая и будет формировать различную производительность.

В Сеть утекла таблица с некоторыми характеристиками разных GPU от Intel. Младшая карта, DG1, будет иметь 96 исполнительных блоков и 768 ядер и энергопотребление до 75 Вт. Однако это графика начального уровня. Более производительная версия должна иметь 128 исполнительных блоков, 1024 ядра и до 150 Вт тепловыделения. Такой GPU , расположенный на одной плитке, нацелен на средний уровень производительности.

Тестовый ускоритель Xe DG1

Двухплиточный GPU получит те же 128 EU , но на каждую плитку. Это значит, что всего ускоритель получит 256 EU и 2048 ядер, а тепловыделение будет на уровне 300 Вт. Это будет хай-энд карта, которая появится в 2021 году.

Также компания планирует выпустить чип Arctic Sound на 4 плитках. Он получит 512 EU , 4096 ядер тепловыделение в 400—500 Вт. Такой ускоритель будет предназначен для ЦОД, а не для геймеров.

Варианты платформ Intel Xe