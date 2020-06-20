Intel показала производительность Xe в Battlefield V

Похоже, что у Intel получается создать весьма неплохой графический ускоритель.

Главный стратег по производительности Intel Райан Шраут показал, как будет работать игра Battlefield V на новом GPU компании. Стратег запустил игру на тестовом ноутбуке, оснащённом готовящимся процессором Tiger Lake, который содержит вычислительные ядра нового поколения Willow Cove и графика 12-го поколения, известную как Xe. В результате, игра на высоких настройках качества и в разрешении 1080p стабильной выдавала 30 к/с.

Главный стратег по производительности Intel Райан Шраут демонстрирует Tiger Lake
Главный стратег по производительности Intel Райан Шраут демонстрирует Tiger Lake

Это очень хороший результат для интегрированной графики. Для сравнения, свежий процессор AMD Ryzen 9 4900HS с его графикой Vega 8 выдаёт 25 к/с в идентичных условиях.