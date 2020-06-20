Intel показала производительность Xe в Battlefield V

Похоже, что у Intel получается создать весьма неплохой графический ускоритель.

Главный стратег по производительности Intel Райан Шраут показал, как будет работать игра Battlefield V на новом GPU компании. Стратег запустил игру на тестовом ноутбуке, оснащённом готовящимся процессором Tiger Lake, который содержит вычислительные ядра нового поколения Willow Cove и графика 12-го поколения, известную как Xe. В результате, игра на высоких настройках качества и в разрешении 1080p стабильной выдавала 30 к/с.

Главный стратег по производительности Intel Райан Шраут демонстрирует Tiger Lake

Это очень хороший результат для интегрированной графики. Для сравнения, свежий процессор AMD Ryzen 9 4900HS с его графикой Vega 8 выдаёт 25 к/с в идентичных условиях.