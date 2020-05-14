Новый Intel Xe DG1 появился в базе SiSoftware

Ранний образец графического ускорителя Intel Xe DG1 появился в базе данных SiSoftware. Также появился слайд, который говорит о нацеленности этого ускорителя на рынок ноутбуков.

Согласно записям, в базе SiSoftware, видеокарта Intel Xe DG1 получит 3 ГБ видеопамяти и графический процессор с тактовой частотой 1,50 ГГц, 1 МБ кэша L2 и 96 исполнительных блоков ( EU ), что означает 768 шейдерных процессоров.

Видеокарта Intel Xe DG1-SDV

При этом новая Xe DG1 отличается от DG1-SDV, информация о которой была опубликована раньше. Ускоритель DG1-SDV имел частоту в 900 МГц и производительность на уровне 1,382 терафлопса FP32. У нового решения производительность составляет 2,30 терафлопс. Для сравнения, графический процессор в консоли PS4 обладает производительностью 1,84 Тфлопс, а у GeForce GTX 1050 Ti — 2,1 Тфлопс.

Согласно утекшему презентационному слайду, Xe DG1 будет видеокартой для маломощных ноутбуков. При этом Intel Xe DG1-SDV, показанная на CES 2020, была представлена в виде карты для настольного ПК.

Спецификации видеокарты Intel Xe DG1

Учитывая характеристики видеокарты Xe DG1, опубликованные в базе SiSoftware, решение Intel вполне сможет конкурировать с серией NVIDIA MX300.