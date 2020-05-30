Исходный код Xbox появился в Интернете

Несмотря на попытки создания эмулятора оригинальной консоли Xbox, они оказались малоэффективными. Разработчики долго пытались воссоздать ядро системы. Но оказывается, у Microsoft был рабочий эмулятор.

У компании Microsoft произошла крупная утечка информации. Так, стали доступными исходные коды Xbox Development Kit, эмуляторов, используемых при тестировании, а также различная внутренняя документация. Сама же компания выразила обеспокоенность утечкой и сообщила о начале расследования этого инцидента, правда, учитывая насколько старая информация стала доступной, сильно беспокоится о ней не стоит.

Интерфейс Xbox

Оригинальная консоль Xbox была построена на процессорах x86. Её ядро представляло собой специальную версию Windows 2000 с поддержкой DirectX 8. И именно его энтузиасты хотели повторить.

В настоящее время у компании есть собственные эмуляторы оригинальной приставки Xbox и Xbox 360, которые обеспечивают обратную совместимость игр для Xbox One. Этот эмулятор не оказался среди доступных. Наверняка он охраняется куда лучше устаревших секретов.