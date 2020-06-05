Xbox Series X будет поддерживать тысячи старых игр

Мы знаем, что Microsoft обеспечит обратную совместимость игр на Xbox Series X. И теперь Джейсон Рональд, директор по программному менеджменту Xbox Series X, рассказал каким образом.

Он отметил, что благодаря обратной совместимости, будущая приставка компании будет поддерживать сразу тысячи игр. Более того, это наследие будет улучшено за счёт более быстрой загрузки, добавлению HDR и повышению частоты кадров.

Команда, обеспечившая поддержку более 500 игр для Xbox 360 на Xbox One, обеспечивает обратную совместимость Xbox Series X. Эта команда уже провела игровые тестирования на 100 000 часов.

HDR -эффекты на Xbox Series X

Команда Xbox Advanced Technology Group работала над техникой повышения разрешения HDR , которая позволит автоматически добавлять HDR в игры, включая те, что «написаны для Xbox 360 и оригинальной Xbox более 20 лет назад».