Microsoft опубликовала поразительные спецификации Xbox Series X
Компания Microsoft официально опубликовала спецификации своей будущей игровой консоли Xbox Series X, и от них буквально захватывает дух.
Итак, в новой приставке нас ожидает:
- CPU: Заказной процессор с архитектурой Zen 2 частотой 3,8 ГГц без SMT или 3,66 ГГц с SMT.
- GPU: Заказная видеокарта Radeon RDNA 2 с производительностью 12 терафлопс, более чем 52 CU и частотой 1825 МГц.
- Размер ядра: 360,45 мм2.
- Процесс: 7 нм, усовершенствованный.
- Память: 16 ГБ GDDR6 с шиной более 320 бит.
- Пропускная способность памяти: 10 ГБ при 560 ГБ/с + 6 ГБ при 336 ГБ/с.
- Накопитель: 1 ТБ заказного NVMe SSD.
Кроме отличного аппаратного обеспечения компания также пообещала некоторые прогрммано-аппаратные оптимизации, которые улучшат работу консоли. К примеру, для старых игр предусмотрена конвертация SDR в HDR. Также появится поддержка звуковой системы Project Acoustics, которая улучшает звуковые эффекты в играх за счёт аппаратного ускорения. В дополнение появится технология DirectML, которую можно использовать для улучшения искусственного интеллекта, повышения разрешения и анимации.