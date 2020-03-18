Microsoft опубликовала поразительные спецификации Xbox Series X

Компания Microsoft официально опубликовала спецификации своей будущей игровой консоли Xbox Series X, и от них буквально захватывает дух.

Итак, в новой приставке нас ожидает:

Взрывная диаграмма Xbox Series X

CPU : Заказной процессор с архитектурой Zen 2 частотой 3,8 ГГц без SMT или 3,66 ГГц с SMT.

: Заказной процессор с архитектурой Zen 2 частотой 3,8 ГГц без SMT или 3,66 ГГц с SMT. GPU : Заказная видеокарта Radeon RDNA 2 с производительностью 12 терафлопс, более чем 52 CU и частотой 1825 МГц.

: Заказная видеокарта Radeon RDNA 2 с производительностью 12 терафлопс, более чем 52 CU и частотой 1825 МГц. Размер ядра: 360,45 мм2.

Процесс: 7 нм, усовершенствованный.

Память: 16 ГБ GDDR6 с шиной более 320 бит.

Пропускная способность памяти: 10 ГБ при 560 ГБ/с + 6 ГБ при 336 ГБ/с.

Накопитель: 1 ТБ заказного NVMe SSD .

Процессор консоли Xbox Series X