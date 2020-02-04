Новая Xbox не получит титульной экслюзивной игры

Софтверный гигант Microsoft решил, что её новая игровая консоль Xbox Series X к моменту своего выпуска не должна иметь особых причин для покупки. Это значит, что игра не получит эксклюзива, который буде выпущен одновременно с консолью.

Многие обозреватели считают, что это резко ослабит интерес к новой приставке. Однако компания сообщает, что все игры, созданные Microsoft Studios, будут работать на Xbox Series X, Xbox One и PC. Это может и неплохо, однако старые геймеры уверены, что приставка должна иметь некий козырь в виде заглавной игры.

Игровая консоль Xbox Series X

Реальность же такова, что Microsoft на самом деле не обязательно продавать приставку. Фирма постепенно переходит к платформонезависимому понимаю бренда Xbox, под которым она объединяет геймеров, независимо от предпочитаемой игровой системы.

Всё больше усилий она прилагает к сервисам, пытаясь привлечь людей по пятнадцатидолларовой месячной подписке Game Pass Ultimate. Она хочет, чтобы в качестве облачного стримингового сервиса её выбирало максимальное количество людей.

Так что, хоть у Microsoft и могут быть проблемы с продажей новой консоли, люди всё равно будут её брать из-за глобальных возможностей.