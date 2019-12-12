Появились спецификации консолей Xbox Scarlett

Как известно, проект Scarlett включает две игровые консоли: быструю Anaconda и более медленную Lockhart, и благодаря WindowsCentral стали известны их спецификации.

Консоль Anaconda получит графику архитектуры Navi производительностью 12 терафлопс, что вдвое больше, чем у Xbox One X. Такая графика обеспечит стабильные 60 к/с в разрешении 4K. Что касается памяти, то будет применяться объединённая память GDDR6 объёмом 16 ГБ. Из них для игр будет доступно 13 ГБ, а 3 ГБ — зарезервировано под ОС. Что касается CPU , то новая консоль получит SoC от AMD архитектуры Zen 2, изготовленную по 7 нм нормам. Процессор будет иметь 8 ядер и 16 потоков, а частота составит 3,5 ГГц, что позволит снизить нагрев. Интересное решение связано SSD . Накопитель будет формировать общий массив данных с ОЗУ, позволяя максимально быстро загружать приложения и игры.

Система-на-чипе для Xbox

Если говорить о Lockhart, которая рассчитана лишь на электронную дистрибуцию, то производительность её GPU составит лишь 4 терафлопса, что даже ниже современной Xbox One X. Конфигурация CPU обещана аналогичная Anaconda, однако производительность процессора всё равно будет ниже. Объём объединённой памяти пока окончательно не называется, но скорее всего он также будет заметно сокращён. Очевидно, что для Lockhart целевым рынком будут игры в разрешении до 1440p со скоростью 60 к/с.

Спецификции консолей Microsoft