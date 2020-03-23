iiyama выпускает 43” монитор для профессионалов

Компания iiyama представила новый 4K-монитор диагональю 43” с номером модели ProLite X4372UHSU.

Этот монитор построен на базе панели типа IPS , что обеспечивает превосходные цветовые характеристики и большие углы обзора. Он создан, чтобы работа за компьютером была максимально комфортной. Благодаря отклику в 4 мс и поддержке HDR , монитор также можно использовать для казуальных видеоигр и просмотра фильмов.

Передняя панель монитора ProLite X4372UHSU-B1

Дисплей может похвастать технологиями снижения синего света и защиты от мерцания, а также эргономичной подставкой с контролем угла наклона. Максимальная яркость дисплея составляет 450 кд/м2, а контрастность 13000:1. Для управления монитором он комплектуется пультом ДУ. Имеется возможность крепления на стандартном кронштейне VESA .

При соотношении сторон 16:9 он предлагает функцию картинка-в-картинке, позволяя выводить изображение с четырёх источников одновременно, что идеально для высоконагруженных заданий и мультизадачности. Воспользовавшись функцией картинка-в-картинке, профессионалы могут расположить несколько приложений от разных компьютеров, к примеру, средства САПР, визуализации данных и обработки фотографий, на одном экране, без использования раздражающих рамок.

Задняя панель монитора ProLite X4372UHSU-B1

Из интерфейсов в мониторе ProLite X4372UHSU-B1 имеется массив цифровых входов, включая два порта HMDI 2.0, два DisplayPort 1.2, четыре порта USB (2× USB 2.0 и 2xUSB 3.0) и выход на наушники. Также монитор имеет встроенные динамики мощностью 9 Вт.

О цене на iiyama ProLite X4372UHSU и старте продаж пока ничего не сообщается.