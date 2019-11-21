Основатель Wikipedia создаёт новую социальную сеть

Джимми Уэльс, сооснователь Wikipedia, создал новую социальную сеть, которая получила название WT:Social. Главной особенностью платформы должна стать независимость и безопасность данных.

Так, Уэльс обещает, что в этой социальной сети данные пользователей никогда не будут продаваться. Также WT:Social не будет применять рекламные алгоритмы или алгоритмы приоритезации спонсорского или иного привлекательного контента, как это делает Facebook. Вместо этого платформа будет предлагать самые свежие новости. Сейчас платформа уже насчитывает 160 000 участников и рост «пока не замедляется».

WT: Social

Создавая соцсеть Уэльс сообщил, что она будет отличаться от других больших платформ, вроде Facebook и Twitter. Он заявил: «Я пришел к выводу, что самая большая проблема, связанная с низкокачественными СМИ, заключается в том, что они поддерживаются исключительно рекламой, а социальные сети, которые обеспечивают такое большое распространение, также поддерживаются исключительно рекламой». Он продолжил: «Facebook, Twitter и другие социальные сети получают доход в зависимости от того, как долго вы остаетесь на их сайте, просматривая и нажимая на рекламу. Взаимодействие имеет приоритет над качеством».

Конечно, в этом он прав. Вот только отказавшись от традиционных путей монетизации, каким образом он планирует финансово поддерживать свой проект? Или же WT:Social, как и Wikipedia, будет просить пожертвования?