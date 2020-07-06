Анонсирована Worms Rumble

Разработчик Team17 анонсировал новую игру старой франшизы Worms, которая получила название Worms Rumble. Эта игра открывает принципиально новый вид на всем известный классический геймплей.

Игра Worms Rumble поддерживает до 32 игроков, но что самое интересное, она проходит в реальном времени. Старые игры Worms, из 90-х, протекали медленно, с пошаговыми действиями, а Worms Rumble привнесла в геймплей хаос.

Worms Rumble

В игре можно финтить, качаться и даже прыгать на стены. Чтобы опробовать все движения разработчики предложили несколько игровых режимов. Они включают традиционную битву и варианты королевской битвы: одиночную «до последнего червя», и командную «до последнего отряда».

Worms Rumble

Надо сказать, что далеко не всем понравился новый подход разработчиков. Одним не нравится хаос на игровой площадке, другим плохое использование современных игровых движков, к примеру, отсутствие полностью разрушаемого окружения, доступно лишь частичное.

Worms Rumble Announcement Trailer

Как бы то ни была, но игра запланирована к релизу на консолях PlayStation 4, PlayStation 5 и PC «позднее в этом году». К счастью, будет доступен кросс-плей на всех платформах.