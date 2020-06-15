Общемировые поставки гаджетов снизятся на 14%

Пандемия COVID-19 заметно повлияла на индустрию высоких технологий. Компаниям пришлось отказаться от выставок и мероприятий, а спрос на оборудование был отложен из-за преимущественной работы из дома.

Согласно свежему отчёту Gartner, поставки устройств в 2020 году снизятся на 13,6% и составят 1,9 миллиарда штук. В прошлом году на рынок было поставлено 2,16 миллиарда устройств, включая 1,7 миллиарда смартфонов и более 400 миллионов вычислительных устройств. В 2020 году спрос на мобильные телефоны и вычислительные устройства снизится на 14,6% и 10,5% соответственно.

Также Gartner отметил, что в 2021 и 2022 годах будет наблюдаться рост поставок портативных устройств, таких как хромбуки, ноутбуки и планшетные ПК, поскольку всё больше людей будут работать из дома. Благодаря этому «ноутбуки для бизнеса придут на смену настольным ПК в 2021 и 2022 годах».

Кроме того, аналитики отмечают, что начавшийся подъём популярности смартфонов с 5G пока наблюдаться не будет.