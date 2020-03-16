Мировой рынок компьютеров будет падать

Вспышка инфекции COVID-19 уже оказывает влияние на высокотехнологичную индустрию. Она коснётся всех хай-тек отраслей, не исключением будет и производство PC.

Аналитическая компания Canalys отмечает, что вспышка нового короновируса повлечёт общегодовой спад в поставках компьютеров на 3,4%, если ограничения сохраняться на текущем уровне. Однако если ситуация ухудшиться, мировой рынок PC сократится на 8,4%.

Прогноз мирового рынка PC от Canalys

Очевидно, что сильнее всего от вспышки пострадает Китай. При наихудшем прогнозируемом сценарии продажи в Китае сократятся на 12,2%. В лучшем же случае спад составит 3,8%.

Прогноз рынка PC в Китае от Canalys

В 2019 году всего в мире было продано 396 миллионов компьютеров, в то время как в 2020 будет продано от 362 до 382 миллионов машин.