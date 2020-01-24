Wordpad получит рекламу

Софтверный гигант Microsoft решил, что Wordpad является отличной рекламной площадкой, а потому теперь в нём будет показываться реклама собственных продуктов компании.

Утилита Wordpad существует со времён Windows 95. Это бесплатный и простой текстовый процессор, который позволяет быстро создать форматированный документ даже на компьютере без офисных программ.

Исследователь Рафаэль Ривера в своём блоге написал, что теперь Microsoft планирует показывать рекламу в Wordpad, которая будет стимулировать пользователей применять вэб-приложения Microsoft Office.

WordPad в Windows 10

Реклама появится под панелью инструментов, которая будет предлагать «Попробовать Word Online бесплатно». Среди других рекламных сообщений будет предложение воспользоваться онлайн версиями Excel и PowerPoint, а также бесплатно попробовать Office. Да, рекламу можно закрыть, но ведь это дополнительное раздражающее действие. Кроме того, совершенно не понятно, как связаны WordPad, Excel и PowerPoint, так что реклама кажется не совсем релевантной.

Другие бесплатные приложения Windows 10, например, Mail и Calendar, также имеют рекламу.

Похоже, пора устанавливать Notepad++.