Мод для Witcher 3 поднимает графику игры на новый уровень

Когда CD Projekt Red выпустила Witcher 3 в 2015 году, игроки удивлялись высочайшему качеству графики. Даже спустя 5 лет игра выглядит весьма пристойно. Но совершенству нет предела.

Хэлк Хоган на своём канале YouTube представил новый мод к Witcher 3. Он заменяет все текстуры в игре и добавляет новые. Мод, названный The Witcher 3 HD Reworked Project, предлагает высококачественные текстуры разрешением 4K, которые повышают резкость и общую детализацию.

Witcher 3

Что же меняет мод? Да практически, всё. Растительность, скалы, воду, неигровых персонажей, животных и так далее. В видеоролике представлено сравнение графики в Witcher 3 со стандартными и модифицированными текстурами.