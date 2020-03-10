Windows 7 используется на 25,2% компьютеров

Согласно свежим данным от NetMarketshare, операционная система Windows 7 по-прежнему используется на 25,2% компьютеров. Таковы данные на февраль 2020 года. В то же время 57,37% пользователей предпочитают Windows 10.

Финансовый директор Microsoft Эми Худ видит в столь высокой доле Windows 7 дополнительный источник поступлений в будущем. В то же время в недостаточной распространённости Windows 10 Microsoft винит два фактора.

Первый из них — это Intel, с её вечным дефицитом 14 нм процессоров. Вторым фактором замедления становится вспышка COVID-19, поскольку она стала причиной снижение объёмов производства комплектующих для компьютеров, которые выпускается с предустановленной Windows 10.

Статистика ОС от NetMarketshare

Что касается четверти пользователей, что использует устаревшую ОС, теперь подвергают себе риску, поскольку выпуск обновлений безопасности для Windows 7 был прекращён 14 января.

Остальная статистика февраля по настольным операционным системам выглядит так: Windows 8 и 8.1 — 4,53%, Windows XP — 1,80%, различные версии MacOS X — 9,33%, Linux — 1,36%, ChromeOS — 0,42%.