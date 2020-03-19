Windows 10 теперь на миллиарде компьютеров

Операционная система Windows 10 теперь работает на 1 миллиарде устройств, которые активны ежемесячно.

Полгода назад компания сообщала о 900 000 тысячах машин под управлением Windows 10. Чуть раньше, в августе, эта ОС демонстрировала переход 50% рубежа по сегменту настольных компьютеров.

Windows 10

Достижение примечательно, поскольку компания планировала достичь одного миллиарда пользователей Windows 10 за период от 2 до 3 лет. Сама система была выпущена 4 с половиной года назад, в июле 2015 года. Это значит, что амбиции компании не совпали с реальностью, примерно на 20 месяцев.

При этом фирма продолжает развивать свою ОС. Так, в октябре была анонсирована Windows 10X для двухэкранных устройств. Она нашла себе применение в Surface Neo, а целый ряд компаний заявили о поддержке платформы и выпуске собственных устройств.