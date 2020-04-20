Windows 10 удалось запустить на 192 МБ ОЗУ

Пользователь Twitter с ником Nori сумел запустить 32-битную версию Windows 10 на 192 МБ оперативной памяти, при том что минимальное требование самой Microsoft для этой ОС составляет 1 ГБ.

16-летний экспериментатор @0xN0ri (ну или просто Nori), рассказал в Twitter, как он пытался запустить 32-битную версию Windows 10 на всё меньшем объёме памяти. Для экспериментов он взял свежую сборку 1909 с ноябрьскими обновлениями и запускал её в виртуальной машине Oracle VM Virtualbox.

Windows 10

Он начал с 512 МБ, а затем постепенно снижал объём ОЗУ, наблюдая за загрузкой. Сначала он уменьшил ОЗУ до 256 МБ, затем до 192 МБ. Система начала загружаться даже при 128 МБ, однако её работа окончилась синим экраном смерти.

Работа Windows 10 со 192 МБ ОЗУ

Минимальный объём памяти для ОС составил 140 МБ. Это позволило ОС загрузиться, однако графических интерфейс не запустился, и экран логина не отобразился.