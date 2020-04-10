Wi-Fi 6E обещает сверхнизкие задержки

Глава FCC Аджит Паи официально объявил о подготовке стандарта Wi-Fi 6E. В ходе конференции, которая состоится 23 апреля, члена FCC будут голосовать за предложение по использованию нелицензированного диапазона 6 ГГц (5,925–7,125 ГГц). Стандарт Wi-Fi 6E станет расширением нынешнего стандарта Wi-Fi 6, предоставив куда более широкий спектр.

Новый спектр обеспечит в 6 раз большую полосу, чем имеется в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Это должно решить главную проблему современного Wi-Fi , вызванную широкой распространённостью стандарта и загруженностью спектра.

После утверждения использования спектра в 6 ГГц, для стандарта будет доступно семь каналов шириной 160 МГц без перекрытия частот. Каждый из этих каналов обеспечит скорость в 2—4 раза большую, чем в современных устройствах Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6 на частоте 5 ГГц. И это без использования каких-либо особенностей протоколов, которые могут не сработать в реальном мире так, как работали в лаборатории.