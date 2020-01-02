Western Digital выпускает первые в мире HDD объёмом 20 ТБ

Компания Western Digital объявила о том, что начинает поставки новых жёстких дисков корпоративным заказчикам и гиперскалярным клиентам по всему миру.

Новые накопители стали первыми в мире жёсткими дисками SMR объёмом 20 ТБ. В новых HDD Western Digital применила инновационную технологию магнитной записи с энергетической поддержкой, наряду с технологиями SMR и HeliosSeal, что и позволило компании создать самые плотные накопители.

Жёсткий диск WD Ultrastar DC HC550 CMR объёмом 18 ТБ

Эти накопители были анонсированы в сентябре. Модельный ряд устройств включает Ultrastar DC HC650 SMR объёмом 20 ТБ и Ultrastar DC HC550 CMR объёмом 18 ТБ. В них впервые применена магнитная запись с энергетической поддержкой на 9 дисковых платформ, что позволяет более эффективно размещать и масштабировать окружение центров обработки данных без изменения стоимости.

Так, благодаря новым жёстким дискам, клиенты смогут использовать на 22% меньше дисковых корзин и на 11% снизить стоимость владения, сохранив прежний объём данных, как при использовании 14 ТБ CMR HDD. Наряду с этим также будет снижено и энергопотребление, причём не только на питание самих накопителей, но и на охлаждение ЦОД.

Жёсткий диск WD Ultrastar DC HC650 SMR объёмом 20 ТБ

И хотя тестовые поставки уже начались, массово винчестеры Ultrastar DC HC650 SMR и DC HC550 CMR будут доступны в первой половине 2020 года.