Western Digital выпускает модуль UFS iNAND

Компания Western Digital объявила о выпуске нового универсального встраиваемого хранилища iNAND EU521, которое предназначено для будущих смартфонов со связью пятого поколения.

Выпустив новый накопитель, компания стала одним из первых производителей памяти, предлагающих накопители USF 3.1 для коммерческих целей. Данные устройства построены на 96-слойной памяти NAND и связаны по интерфейсу UFS.

UFS-накопитель WD iNAND EU521

Модули iNAND EU521 предлагают производителям полный набор функций интерфейса UFS 3.1, включая высокую скорость интерфейса и кэширование SLC- NAND . Благодаря скорости последовательной записи в 800 МБ/с, устройства iNAND обеспечат быструю работу с мобильными гаджетами, позволяя быстро загружать видео разрешением 8K из облачного хранилища, и улучшат производительность мобильных игр.

Устройства iNAND EU521 будут доступны в объёмах 128 ГБ и 256 ГБ после официального выпуска в марте 2020 года.