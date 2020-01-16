Vivo, OPPO и Xiaomi формируют альянс для создания протокола передачи данных

Компании Vivo, OPPO и Xiaomi, в преддверии бурного развития 5G и ускорения файлообмена, решили объединиться в альянс, который поможет разработать единую для трёх компании систему прямой передачи файлов между смартфонами. Организация получала название Peer-to-Peer Transmission Alliance.

Разработанная ими система позволит с лёгкостью передавать файлы между мобильными устройствами, без использования сетей операторов и сторонних приложений. Новый протокол не будет требовать подключения к Интернету, а будет использовать Bluetooth для спаривания устройств и WiFi P2P для передачи данных, обеспечивая высокоскоростное и стабильное подключение.

Peer-to-Peer Transmission Alliance

Разработчики отмечают, что скорость передачи файлов в среднем будет составлять 20 МБ/с, при этом текущие WIFI-подключения продолжат работать, а люди смогут пользоваться интернетом на смартфоне в процессе передачи файлов.

У Vivo готовят внедрять новый протокол в свои продукты с февраля этого года. В OPPO технология OPPO Share совместима со всеми устройствами с ColorOS 7 (Android 10) и более новыми. У Xiaomi уже давно используется технология Mi Share.