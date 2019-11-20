VIA готовит новый x86-процессор с аппаратным ускорением ИИ

Компания VIA вспомнила, что она также обладает лицензией на процессоры x86, и решила создать новый чип, который предназначен для промышленного применения. Главной его особенностью станет аппаратная поддержка искусственного интеллекта.

Разрабатывается процессор дочерней фирмой CenTaur. Новый чип может стать ключевым элементом системы распознавания лиц в средствах видеонаблюдения. Пока же он находится на этапе рабочего прототипа.

Компьютер для анализа системы видеонаблюдения на базе нового процессора CenTaur

Что касается архитектуры, то новый процессор CenTaur использует 64-битные ядра, а также встроенный сопроцессор ИИ, названный NCORE. Кольцевая шина объединяет восемь вычислительных ядер и NCORE с прочими компонентами процессора. Также CPU имеет 16 МБ распределённой памяти кэша L3, четырёхканальный контроллер DDR4-3200, 44 линии PCI -Express 3.0 и полностью интегрированный южный мост, что делает процессор настоящей SoC . Из особенностей заявлена поддержка нескольких сокетов, при этом VIA не сообщает шину связи между процессорами.

Архитектура нового процессора CenTaur

Для программного обеспечения ядро NCORE является PCI -устройством, которое позволяет выполнять машинное обучение. Очень похоже, что по факту NCORE является аппаратным решением для перемножения матриц, однако по словам разработчиков, оно позволяет выполнять задачи, связанные с ИИ, со скоростью «20 триллионов операций в секунду с пропускной способностью памяти 20 терабайт в секунду».

Тактовая частота процессора составляет 2,50 ГГц, но говорить о производительности пока не приходится, поскольку VIA не предоставила никаких данных. Впрочем, процессор поддерживает новейший набор инструкций AVX-512 (которого нет даже у Zen 2), так что сопроцессор должен быть высокого уровня.