Valve продолжит работу с франчайзом Half-Life

Считанные дни остались до выпуска Half-Life: Alyx, видеоигры для ПК, поддерживающей шлемы виртуальной реальности, совместимые с SteamVR. Это позволяет с уверенностью говорить, что серия Half-Life после 10 лет отсутствия, возвращается в мир проектов AAA-класса.

В недавнем интервью Game Informer компания Valve подтвердила «возвращение» к сериалу, отметив, что это «не его завершение», намекнув на дальнейшие части, после выпуска Alyx.

В настоящее время неизвестно, планирует ли Valve наконец-то создать Half-Life 3, но эти слова являются четким свидетельством намерения компании выпускать больше игр во вселенной Half-Life. Кроме того, Valve также подтвердила, что Half-Life: Alyx будет содержать множество историй и находок для франшизы. «Half-Life: Alyx — это полноценное вхождение в серию Half-Life, как с точки зрения огромного количества контента, так и с точки зрения важности и содержательности его повествования относительно остальной части серии. Это критичная часть часть большей истории, и она действительно продвигает эту историю вперёд».

Half-Life: Alyx

Робин Уолкер, дизайнер Valve, в интервью Game Informer на вопрос о HL3 ответил следующим образом: «Half-Life очень много значит для нас, и было невероятно полезно заново познакомиться с его персонажами, сеттингом и механикой. Есть члены команды Half-Life: Alyx, которые работают в Valve со времён Half-Life 2, и немало тех, кто возвращается к первоначальному Half-Life. В команде есть люди, для которых Half-Life: Alyx — первая работа в этой серии, и многие из них, безусловно, надеются, что она не последняя. Мы абсолютно чётко видим Half-Life: Alyx как наше возвращение в этот мир, а не его конец».

Что касается геймплея Alyx, то Робин посоветовал перед выходом игры обновить в памяти события, произошедшие в Episode 2, намекнув, что события в Alyx будут связаны с основным сюжетом Half-Life 2.