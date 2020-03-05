Valorant — кооперативный шутер для профессионалов

Студия Riot Games планирует этим летом выпустит новый кооперативный онлайн шутер под названием Valorant, который специально создан для быстрых и опытных геймеров, имеющих опыт игры в Counter-Strike: Global Offensive или Overwatch.

Игра предложит геймерам минимальные задержки, всего 35 мс, быструю работу серверов и предельно высокую частоту кадров. Современные компьютеры смогут запускать игру на частоте 144 Гц, что делает её идеальной для соревнований, даже с использованием не самых быстрых компьютеров.

Valorant

Серверы Valorant позволят обрабатывать игру в 128 тактов. Это значит, что серверы будут обновляться 128 раз в секунду, позволяя с высокой точностью отслеживать все действия игроков.

Чтобы поиграть в игру при 30 к/с вам потребуется такой компьютер:

ОС: Windows 7/8/10 (64-bit).

ОЗУ: 4 ГБ.

CPU : Intel i3-370M.

: Intel i3-370M. GPU : Intel HD 3000 (1 ГБ VRAM).

Рекомендуемые спецификации включают (60 к/с):

ОС: Windows 7/8/10 (64-bit).

ОЗУ: 6 ГБ.

CPU : Intel i3-4150.

: Intel i3-4150. GPU : NVIDIA GT 730.

Максимальная скорость работы будет достижима на таком ПК (более 144 к/с):

ОС: Windows 7/8/10 (64-bit).

ОЗУ: 8 ГБ.

CPU : Intel Core i5-4460 3,2 ГГц.

: Intel Core i5-4460 3,2 ГГц. GPU : NVIDIA GTX 1050 Ti.

К счастью, игра не нацелена на высокое качество графики, а потому геймерам не стоит беспокоится о перегреве своих машин в ходе затяжных игровых сессий.