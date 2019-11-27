Выявлен необычный зловред для серверов

Исследователи из Intezer и IBM X-Force обнаружили необычную форму вредоносного ПО, которое нацелено на атаку корпоративных серверов.

Названный PureLocker вирус написан на PureBasic, что не только необычно, но и облегчает хакерам процесс заражения, поскольку иногда поставщики антивирусного ПО не могут достоверно определить вирусную сигнатуру зловреда, написанного на этом языке.

Майкл Каджилоти из Intezer заявил, что PureBasic можно использовать в Windows, Linux и OS-X, а значит хакеры не зависят от какой-либо ОС на целевом сервере.

«Целевой сервер означает, что хакеры пытаются поразить своих жертв в самое уязвимое место, особенно, в базы данных, которые содержат наиболее важную информацию в организации».

Пока о количестве жертв PureLocker информации нет, однако в Intezer и IBM X-Force отметили, что кампания по распространению вируса активна. Кроме того, зловред предлагается хакерам «как сервис».

Сервис предлагается в виде сделанного на заказ инструмента и доступного киберпреступникам, способным заплатить значительную сумму. Исходный код вируса PureLocker имеет эксклюзивную природу, поскольку содержит много строк из зловреда, использующего бэкдор more_eggs.

Этот зловред продаётся в дарквэбе «ветеранскими» провайдерами вредоносного ПО. Инструменты использовались некоторыми из самых активных хакерских группировок, включая Cobalt Gang и FIN6, а зловреды разделяют код с предыдущими атаками, устроенными этими хакерами.