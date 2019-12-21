UL Benchmarks объявляет о прекращении поддержки 3DMARK 11, PCMark 7
Прекращение поддержки Windows 7 ознаменует конец эпохи. Операционная система не будет поддерживаться с 14 января, и в тот же день прекратится поддержка ряда утилит от UL.
Так, UL Benchmarks объявила, что с 14 января 2020 года больше не будут поддерживаться бенчмарки 3DMark 11, PCMark 7, Powermark, 3DMark Cloud Gate и 3DMark Ice Storm. Эти тесты больше не соответствуют современным требованиям.
Все бенчмарки имеют жизненный цикл. Перечисленные выше были выпущены в период с 2011 по 2013 годы. За это время многое изменилось. Процессоры делают упор на много поточность, а в GPU всё больше интереса вызывают новые технологии, вроде трассировки лучей, что делает старые бенчмарки нерелевантными.
Таким образом, с 14 января UL Benchmarks прекращает продажу старых версий тестов и завершает программу их поддержки для пользователей. Однако энтузиасты смогут продолжить использование этих тестов совершенно бесплатно, однако их функционирование не гарантируется.
Ниже представлен список продуктов от UL Benchmarks, которые будут закрыты, а также предлагаемые на замену современные решения.