UL Benchmarks объявляет о прекращении поддержки 3DMARK 11, PCMark 7

Прекращение поддержки Windows 7 ознаменует конец эпохи. Операционная система не будет поддерживаться с 14 января, и в тот же день прекратится поддержка ряда утилит от UL.

Так, UL Benchmarks объявила, что с 14 января 2020 года больше не будут поддерживаться бенчмарки 3DMark 11, PCMark 7, Powermark, 3DMark Cloud Gate и 3DMark Ice Storm. Эти тесты больше не соответствуют современным требованиям.

3DMark 11

Все бенчмарки имеют жизненный цикл. Перечисленные выше были выпущены в период с 2011 по 2013 годы. За это время многое изменилось. Процессоры делают упор на много поточность, а в GPU всё больше интереса вызывают новые технологии, вроде трассировки лучей, что делает старые бенчмарки нерелевантными.

Таким образом, с 14 января UL Benchmarks прекращает продажу старых версий тестов и завершает программу их поддержки для пользователей. Однако энтузиасты смогут продолжить использование этих тестов совершенно бесплатно, однако их функционирование не гарантируется.

Предлагаемая замена старых бенчмарков от UL

Ниже представлен список продуктов от UL Benchmarks, которые будут закрыты, а также предлагаемые на замену современные решения.